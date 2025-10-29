Cata Days responde con todo a críticas sobre su cuerpo y vestuario en Fiebre de Baile: “Solamente encuentran ‘vulgar’ el del trasero grande…”

La influencer Catalina Díaz, más conocida como Cata Days, irrumpió en el último capítulo de Fiebre de Baile causando sensación, pero no todo fue aplausos y elogios.

Entre los comentarios que recibió, muchos apuntaron de manera dura a su figura y al vestuario que le tocó lucir en el programa.

Lejos de quedarse en silencio, la joven no dudó en salir al paso y defenderse, dejando claro que las críticas no la intimidan y que seguirá mostrando su estilo sin filtros.

“Les tocó soportar. No sabía que en TV había también poto police“, escribió la tiktoker junto a una fotografía de ella en la playa.

“Curioso que casi todos los vestuarios con el mismo calzón, pero solamente encuentran ‘vulgar’ el del trasero grande… cuando se está mostrando exactamente lo mismo“, escribió.

“Por acá nos encanta mostrar piel, así que no se sorprendan“, cerró.

