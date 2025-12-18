Cata Days es eliminada de Fiebre de Baile y arremete contra Raquel Argandoña: “Quizás tengo que ponerme unas calugas”

En el último capítulo de Fiebre de Baile, la influencer Catalina Díaz, conocida en redes como Cata Days, se transformó en la undécima eliminada del estelar, en una decisión que no dejó a nadie indiferente.

La creadora de contenido obtuvo las peores evaluaciones de la noche junto a María José Quiroz y Camila Andrade. Sin embargo, el golpe final llegó con la revelación de la nota secreta de Raquel Argandoña, jurado incógnito de la semana, que terminó sacándola definitivamente de la competencia.

El desenlace desató la furia del público en el estudio, que reaccionó a viva voz gritando “injusticia”, dejando en evidencia el descontento

Cata Days dispara sin filtro contra Argandoña

Lejos de quedarse callada, Cata Days aprovechó su paso por “El Var”, el after del programa de Chilevisión, para lanzar duros dardos contra Raquel Argandoña, acusando un trato derechamente injusto.

"Yo pensé que iba a tener notas muy altas de parte de todos, pero parece que a Raquel, no importa lo que yo haga, siempre le va a parecer 'no suficientemente bueno'", afirmó.

Pero eso no fue todo. Con evidente ironía, la influencer también apuntó a los comentarios elogiosos que Argandoña suele dedicar a otros participantes y lanzó una frase que no pasó desapercibida: "Quizás tengo que ponerme unas calugas abajo y sacarme la polera".

Díaz también cuestionó que la jurado destacara exclusivamente a su bailarín, minimizando su propio desempeño en el escenario.

"Reducir todo el esfuerzo y el brillo de una en un escenario a solamente 'tu compañero hizo que tú brillaras' lo encuentro reduccionista y quizás pasivo-agresivo", disparó.

"Lo mencionó también un par de veces, como que solamente felicita a mi bailarín y no a mí, pero la verdad me sorprende", agregó.

Cabe recordar que esta no es la primera controversia que involucra a Argandoña y a Cata Days. Hace algunas semanas, la figura televisiva acumuló cerca de 1000 denuncias ante el CNTV por comentarios catalogados como “gordofóbicos” dirigidos hacia la influencer.

