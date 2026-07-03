"Casi te creen": Mauricio Pinilla enciende la polémica tras ironizar sobre los dichos de Gissella Gallardo

El reciente anuncio del romance entre Mauricio Pinilla y la modelo Paula Henríquez generó una nueva polémica que rápidamente se trasladó a las redes sociales. La controversia surgió luego de que el programa "Hay que decirlo" abordara la nueva relación del exfutbolista, instancia en la que se dio a conocer un comentario de una usuaria que acusaba a los hijos de la expareja de ejercer un supuesto "chantaje emocional" sobre su padre.

Frente a esta situación, Gissella Gallardo respondió en el espacio de Canal 13 y defendió categóricamente a sus hijos.

"Mucha gente me mandó esa parte (...). Mis hijos son una adulta y dos adolescentes de 20, 15 y 14. No son niños manipulables para nada. Ellos toman sus decisiones", aclaró.

La panelista también recordó el periodo en que los jóvenes se distanciaron de su padre tras las crisis matrimoniales con el exseleccionado nacional.

"Ellos dejaron de ver a su papá. Mauricio lo ha asumido millones de veces, que fue culpa de él. Una de mis hijas quiso cambiarse el apellido en redes sociales. Son decisiones totalmente de ellos por culpa de Mauricio", afirmó.

Además, descartó haber influido en la relación entre sus hijos y el exdelantero.

"Aquí yo no tengo nada que ver. Jamás he obligado, manipulado ni tratado de arruinar relaciones (...). Yo estoy bien, feliz y tranquila", sostuvo.

La controversia continuó luego de que el programa "Hay que decirlo" compartiera el extracto de las declaraciones en su cuenta oficial de Instagram. En esa publicación, Mauricio Pinilla reaccionó con un breve comentario dirigido a su expareja.

"JAJAJAJ casi te creen", escribió el exfutbolista.

La publicación generó diversas reacciones entre los usuarios de la red social, quienes cuestionaron el tono del mensaje. Entre los comentarios se leyeron frases como "Qué feo mensaje", "Mauricio no seas infantil" y "No es un comentario prudente para la madre de sus hijos", reflejando las críticas que recibió el exdelantero por su intervención en la plataforma.

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