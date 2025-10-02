Carolina Soto se corona como la gran ganadora de “Top Chef VIP”: “Me siento excepcional, es un gran mérito”

La cantante nacional Carolina Soto se alzó como la ganadora de la tercera edición del programa de competencia culinaria Top Chef VIP.

En la gran final, emitida recientemente por Chilevisión, la artista enfrentó a los también finalistas Ricardo Fernández y Mafe Bertero, quienes fueron desafiados a elaborar un menú completo compuesto por entrada, plato principal y postre.

"Este plato es el viaje a la playa", señaló la artista en referencia a su preparación con productos del mar, donde explicó que este reto fue para hacer un homenaje a su padre fallecido.

Tras una intensa jornada de tres horas en la cocina, el jurado compuesto por Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast eligió a Carolina Soto como la ganadora de la competencia. La noticia fue entregada por el conductor del programa, Cristián Riquelme, en medio de la emoción de los finalistas.

"Me siento excepcional, siento que es un gran mérito", señaló Soto tras ser anunciado como la gran ganadora del programa de CHV.

Luego, entre lágrimas, Carolina expresó: "Esto es hermoso, es un camino muy bonito que hemos vivido, de mucho sacrificio, de mucho estudio, agradecer a toda la gente que hace posible este programa, a mi familia y a toda la gente que ve este hermoso programa".

Con esta victoria, Carolina Soto no solo se quedó con el reconocimiento como la mejor participante de la temporada, sino que también recibió un premio de 20 millones de pesos, un automóvil nuevo y el emblemático trofeo de Top Chef VIP.

