Carolina Mestrovic sorprende con embarazo y remece las redes con inesperado anuncio desde EE.UU.

La bomba rosa de la noche la lanzó Carolina Mestrovic y no pasó desapercibida. Desde Estados Unidos, la ex Yingo sorprendió a todos al anunciar que está embarazada junto a su esposo, el actor venezolano Jonathan Freudman.

La noticia la soltó sin previo aviso a través de Instagram, en una publicación conjunta con su pareja, donde dejó claro que la espera ya tiene a ambos completamente revolucionados: "No podemos esperar a que llegue Septiembre para conocerte! Te Amamos!", escribió, desatando una ola inmediata de reacciones.

Como era de esperarse, las felicitaciones no tardaron en inundar los comentarios. Rostros del espectáculo, tanto en Chile como fuera, se sumaron al festejo y dejaron en evidencia que la noticia no pasó desapercibida en el mundo farandulero.

"Qué alegría más grande mis queridos @caromestrovic y @johnfreudman!!!!! Todo nuestro cariño por estas hermosa noticia", comentó César Campos.

"YAAASSSSSSS", escribió Evaluna.

Pero ojo, porque este embarazo tiene historia. No es la primera vez que Mestrovic vive esta etapa: ya es madre de Julieta, hoy adolescente de 14 años, fruto de su relación pasada con el animador Mario Velasco. Ahora, años después y con una nueva vida armada en el extranjero, la actriz vuelve a dar un paso importante… y lo hace bajo todas las miradas.

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