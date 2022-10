Carolina Escobar entregó los verdaderos motivos de su salida de TVN: “Yo encantada hago televisión de nuevo”

Luego de la abrupta salida de la periodista Carolina Escobar de la conducción de “Buenos Días a Todos”, y su inesperada renuncia a TVN, diversos rumores comenzaron a circular sobre los motivos de la comunicadora para tomar la decisión.

En esta línea, la periodista Paula Escobar aseguró en el programa emitido a través de redes sociales “Que te lo Digo”, que la comunicadora habría renunciado debido a que habría solicitado un aumento de sueldo, el que fue negado por la estación televisiva.

Por este motivo, Carolina Escobar decidió romper el silencio, y entregar los verdaderos motivos por los cuales decidido renunciar a TVN. “Siempre lo más fácil es pensar: ‘Ah, claro, no llegó a un acuerdo con ella y existió tal o cual y no se lo quisieron dar’”, comenzó relatando en conversación con “La Estrella de Arica”.

“No tiene nada que ver, de verdad. Yo no había ido a hablar con ningunos de los ejecutivos, yo tengo muy buena onda en el canal, salí con la mejor de las relaciones, yo no me fui peleada con nadie ni discutiendo con nadie”, agregó.

Bajo este mismo contexto, descartó que su renuncia se debía a la reciente salida de Gonzalo Ramírez. “Hemos trabajado juntos la mayoría del tiempo que yo no he estado en el canal, pero hubo instancias en las cuales no trabajamos juntos”, complementó la comunicadora.

“Yo encantada hago televisión de nuevo, no cierro ninguna puerta. Si mañana me llaman y me dicen, ‘¿Quieres hacer un noticiero?’ ‘No, un millón de gracias’’, a menos que sea de sustentabilidad”, concluyó.

