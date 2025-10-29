Carolina Arregui se despide de Héctor Noguera y destaca su legado: "Me tocó vivir un doble duelo"

Carolina Arregui llegó conmovida hasta el Campus Oriente para despedir a su querido colega y amigo Héctor Noguera, quien partió a los 88 años tras una dura lucha contra el cáncer.

Profundamente afectada, la actriz —quien compartió con él entrañables momentos en teleseries como Machos y Pobre Novio— conversó con la prensa sobre el vacío que deja su partida y el inmenso legado artístico que construyó a lo largo de su vida.

Con la voz entrecortada, Arregui reconoció estar viviendo un doble duelo. En marzo pasado también despidió a su esposo, Roy Sothers, quien falleció víctima de un agresivo cáncer.

“Solo decir que tuvimos el tremendo privilegio de trabajar, yo en lo personal, en muchas muchas teleseries y siento que de alguna forma me tocó vivir un doble duelo", aseguró Arregui.

Bajo esta misma línea, la actriz agregó: “Es una persona a la que yo quiero mucho, porque para mí está vivo dentro de mi corazón”, reconoció también.

El destino quiso que, en los últimos meses, Carolina interpretara a la hija de Noguera en Aguas de Oro la última producción televisiva del actor, que alcanzó a grabar hasta hace apenas unas semanas.

Ahora, la actriz compartió en sus redes sociales un emotivo homenaje: una escena de esa misma teleserie, cargada de simbolismo y cariño, con la que recordó al hombre y al artista que marcó su vida.

“‘Con fe, lo imposible soñar, amar la verdad, sin error, vivir con los brazos abiertos en pie, soportar el dolor, es mi ideal, la estrella alcanzar, no importa, cuán lejos se pueda llegar luchar por el bien, sin dudar ni temer’… Esa luz de tu mirada, traspasa mi alma. Esa Luz destellante, eres tú. Gracias por tanto mi Tito querido", escribió Carolina junto a la publicación.

