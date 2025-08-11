Carolina Arregui conmemora a su esposo Roy Sothers por su cumpleaños: "Gracias por todo lo que nos entregaste"

Hace aproximadamente tres meses, la vida de Carolina Arregui y su familia dio un giro tras la partida de Roy Sothers. Aunque el reconocido médico cirujano ya no está físicamente, el cariño de su esposa y seres queridos permanece firme y lleno de energía.

Así lo expresó la actriz, quien a través de redes sociales compartió emotivos momentos de la conmemoración del cumpleaños de su difunto esposo.

"Vamos a ir a prender las velas de la torta de Roy, que cumple 66 años hoy día. Estamos todos acá para celebrarle y festejarle su cumpleaños", señaló Arregui.

En el registro compartido por la intérprete en su cuenta de Instagram, se logra ver como todos los seres queridos de Roy, participaron del emotivo encuentro y brindaron en su nombre, junto a un altar con diversas fotos de los mejores momentos de la vida del médico.

"Quiero compartir con ustedes este hermoso momento de hoy. Gracias por todo lo que nos entregaste y por haber estado aquí presente junto a nosotros en el día de tu cumpleaños, entregándonos siempre tu amor y haciéndonos sentir personas luminosas. Salud por ti mi amor", agregó Carolina en su cuenta de la red social mencionada.

Cabe recordar que Sothers falleció

, debido a un cáncer el cual trató durante el último tiempo, y su deceso fue en una clínica en la Región Metropolitana.