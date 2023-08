Carola de Moras arremete contra Ignacio Gutiérrez: “Está obsesionado con difamarme y desprestigiarme”

Hace algunos días, el animador Ignacio Gutiérrez asistió como invitado al matinal de Canal 13 “Tu Día” para promocionar el próximo estelar de la estación televisiva que conduce “El Purgatorio”.

Dentro de la conversación, el animador se refirió a su salida de Chilevisión, la cual terminó en un proceso judicial, ya que la señal argumentó que el no podía conducir el matinal por su orientación sexual, animación que por esos días realizaba junto a Carola de Moras, quien no le prestó su apoyo en aquella ocasión.

“Me he encontrado con ella en pasillos y no la he saludado (…) Ojalá que haya entendido la gran cantidad de dolor que le causó a mucha gente”, fueron parte de las palabras del comunicador.

Ante esto, fue la propia Carola de Moras quien decidió alzar la voz y referirse a la situación a través de una conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez, la que replicó en el programa de espectáculos “Zona de Estrellas”.

“Ha pasado tanto tiempo desde que Ignacio Gutiérrez viene con la misma historia, que no me queda más que asumir que está obsesionado con difamarme y desprestigiarme”, comenzó expresando la ex figura televisiva.

“Yo no lo eché del canal, ni tuve nada que ver con todo su problema. Que le reclame a quien él demandó, no a mí. Por lo demás, una persona que se refiere permanentemente hacia una mujer de esa forma, claramente no es confiable”, concluyó.

En esta línea, Gutiérrez expuso que de Moras buscó en reiteradas ocaciones a Gutiérrez para conversar con él, las que nunca fueron respondidas. “Ella me mostró las conversaciones privadas, donde le dice: ‘Tomémonos un café, quiero trabajar contigo, y tengo una pena gigante’, pero él nunca le respondió”, puntualizó.

