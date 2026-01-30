Carmen Zabala dedica apasionado mensaje a Nicolás Oyarzún por el día de su cumpleaños: “Hombre honesto, generoso y bueno”

Carmen Zabala y Nicolás Oyarzún, la pareja que nació en las grabaciones de Hijos del Desierto (2022-2023) en Mega, no solo confirmó que su historia sigue, sino que además lo hizo con una declaración pública que no pasó desapercibida.

La actriz agitó las redes sociales con un saludo de cumpleaños que rápidamente dio que hablar. A través de su cuenta de Instagram, Zabala publicó una imagen de ambos sentados en plena calle, mirando directamente a la cámara mientras fuman un cigarro, una postal íntima y sin filtros que acompañó con un mensaje cargado de emoción.

"Feliz cumpleaños a mi alma favorita del mundo. Hombre honesto, generoso y bueno", escribió Zabala en la primera parte de su dedicatoria.

Pero eso no fue todo. La actriz fue aún más allá y dejó en evidencia la profunda admiración y amor que siente por su pareja: "Gracias por haber nacido un día como hoy, porque sin duda el mundo es infinitamente más lindo contigo caminando por ahí. Que todos los soles brillen por ti, amor mío".

No es la primera vez que la dupla comparte momentos personales en redes sociales, donde suelen mostrarse cercanos, románticos y sin miedo a exhibir su relación. Sin embargo, el vínculo entre ambos no se queda solo en lo sentimental, ya que en los próximos meses volverán a unir fuerzas sobre el escenario en el musical Pretty Woman, cuyo estreno está fijado para mayo en el Teatro Municipal de Las Condes, con ambos en papeles protagónicos.

