Carmen Tuitera pasa a la ofensiva judicial contra Guillermo Maripán

La influencer Carmen Castillo, conocida en redes sociales como ''Carmen Tuitera'', contrademandó al futbolista Guillermo Maripán, acusándolo de haber filtrado un video íntimo y solicitando una indemnización de $300 millones.

Según informó Las Últimas Noticias, la acción judicial fue ingresada al 15° Juzgado Civil de Santiago e incluye un escrito de 166 carillas, además de 117 capturas de conversaciones de WhatsApp entre ambos. Con estos antecedentes, la defensa de Castillo busca acreditar que existió una relación y que el jugador del Torino FC habría difundido material íntimo sin su consentimiento.

La contrademanda surge luego de que, hace 18 días, Maripán presentara una acción legal contra la influencer por “hostigamiento” y “responsabilidad extracontractual”, exigiendo una compensación de $200 millones. En su respuesta, Carmen Tuitera pasó a la ofensiva.

“El señor Maripán intenta cercenar la historia para presentar a mi representada como una agresora”, señala el escrito de su abogado, quien además asegura que el futbolista “solicitó explícitamente contenido íntimo” a Castillo.

En paralelo, la influencer afirmó que todo el conflicto le provocó un grave deterioro en su salud. “La presión y el estrés acumulados culminaron en un brote de esclerosis múltiple”, declaró al citado medio, agregando que esta situación la obligó a suspender campañas en redes sociales, su principal fuente de ingresos.

