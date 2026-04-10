Carmen Tuitera arremete contra Guillermo Maripán tras escándalo de difusión de fotos íntimas: “No le tengo miedo”

Carmen Castillo, más conocida en redes como “Carmen Tuitera”, volvió a encender la polémica tras lanzar duras declaraciones contra el futbolista Guillermo Maripán, luego de que este reconociera haber difundido una fotografía íntima de la influencer.

“Yo a Guillermo Maripán no le tengo miedo”, afirmó sin rodeos en su paso por el programa “Encantadas” de Zona Latina, donde subió aún más el tono de la controversia al recalcar que “no le tengo miedo al fútbol, no le tengo miedo a su dinero, porque hay algo que es más importante: la verdad no se compra, Guillermo”.

El conflicto escaló aún más después de que, en su declaración ante la Justicia dentro del proceso que lo involucra, Maripán admitiera haber hecho llegar al portal de farándula Infama una imagen de Castillo en ropa interior, justificando su acción como “un arrebato”.

Todo esto ocurre tras semanas de versiones cruzadas y enfrentamientos públicos entre la denunciante y el equipo legal del seleccionado chileno, quienes en un inicio habían negado categóricamente los hechos e incluso habían impulsado acciones judiciales contra Castillo.

Si bien la estudiante de Derecho ya había celebrado en redes sociales que la verdad comenzará a salir a la luz, esta fue la primera vez que se refirió al tema en televisión. En su relato en pantalla, reconoció que “he mostrado un porcentaje de la vulnerabilidad. Creo que todos tenemos una coraza, creo que sí me ha chocado un poco más de lo que yo he mostrado”.

Con evidente emoción, agregó: “No ha sido fácil y quiero mostrar eso”, dijo Castillo conteniendo las lágrimas, “pero me imagino mucho cómo lo vive alguien en soledad y eso me da pena y me da coraje también, y tengo dos hijos también que ven que la mamá está luchando. Y voy a seguir luchando. Hay que luchar no solo por uno”.

Finalmente, la influencer señaló que “ninguna mujer ni ningún hombre merece vivir una situación así y también he conocido muchas mujeres que lo han vivido por otras mujeres, así que no creo que esto se trate de mujer – hombre, esto se trata de la dignidad de una persona”.

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