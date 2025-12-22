Carmen Gloria Arroyo rompe el silencio y revela el motivo de su salida de TVN: “Ahí dije esto no da para más”

La salida de Carmen Gloria Arroyo de TVN no fue silenciosa ni casual. Tras siete años en la señal estatal, la abogada decidió romper el silencio y contar qué fue lo que realmente la empujó a decir adiós.

La figura televisiva se sinceró en el programa web “Sin Editar” de Pamela Díaz, donde no solo habló de su portazo a TVN, sino que también confirmó que su futuro ya está encaminado en Mega.

Según contó, su desembarco en el canal privado no será en solitario, ya que su círculo de confianza ya está instalado trabajando en el nuevo proyecto.

“Se fue un equipo de avanzada, la Romi, mi productora ejecutiva, con David, que es el productor general. Ellos ya están adentro (Mega), trabajando en el desarrollo del proyecto. Va a continuar con su esencia, pero la mejor versión del programa la vamos a tener ahora”, lanzó, dejando claro que lo que viene será una versión recargada. Eso sí, adelantó que los detalles finales se están afinando y que la idea es trasladar a todo su equipo.

En relación a su salida de TVN, Arroyo apuntó directo a la delicada situación financiera del canal, la que, según relató, fue desmantelando de a poco el espacio que lideraba.

“Habíamos tenido 2 o 3 reducciones de presupuesto, que implicaba el despido de personas, implica empezar a rebajar cosas necesarias para la grabación, como traer casos de provincia. No le pagamos a la gente para que vaya, pero sí el traslado, así que estábamos haciendo solo casos de Santiago”, confesó.

“Los días de grabación se redujeron. En vez de grabar dos grabábamos uno, entonces empezaron a repetir capítulos. Todo eso evidentemente es un desmedro al programa, le hace daño y ahí dije esto no da para más, hay que buscar alternativas y barajar otras oportunidades”, relató, marcando el punto de quiebre definitivo.

Finalmente, reveló que en octubre sostuvo una reunión clave con los ejecutivos de TVN para hablar de su continuidad, aunque la decisión ya estaba tomada. Con total claridad, cerró con una frase: “Esto es pega y uno tiene que buscar las mejores condiciones”.

PURANOTICIA