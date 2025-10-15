Carmen Gloria Arroyo rompe el silencio tras su salida de TVN: "Me parece la más coherente y responsable"

Su salida, en medio de cambios internos en el canal público, desata interrogantes sobre lo que realmente motivó su decisión.
Desde el día martes, un golpe inesperado remece la pantalla nacional, ya que la abogada y animadora Carmen Gloria Arroyo confirmó que no renovará su contrato con TVN, decisión que pone fin a un ciclo de siete años del exitoso espacio “Carmen Gloria a tu servicio”.
La noticia deja al canal público sin una de sus figuras más emblemáticas y abre interrogantes sobre el destino del programa que durante años fue su carta fuerte en las tardes.
TVN oficializó la información a través de un comunicado, asegurando que la profesional no continuará en la señal una vez finalizado su contrato: "Desde el canal, que ha sido la casa del programa durante más de siete años, agradecemos profundamente su compromiso, profesionalismo y la contribución que ha realizado en este tiempo, consolidando al espacio como uno de los más reconocidos y queridos".
Pese a la noticia, el canal confirmó que el programa seguirá en pantalla hasta el 31 de diciembre, fecha en que el vínculo con la abogada finalizará definitivamente.
Debido a esta situación, en una conversación con Página 7, Carmen Gloria abordó su partida.
"Seguiré cumpliendo plenamente mis funciones y presente en las pantallas de TVN", afirmó la abogada.
"Formar parte de una señal con una misión pública única, dedicada a informar, orientar y acompañar a las personas en todo el país e incluso más allá de nuestras fronteras, ha marcado profundamente mi camino", agregó.
"Agradezco especialmente que, en un momento complejo, TVN acogiera a mi equipo y a mí, permitiéndonos continuar nuestro proyecto y mantener el vínculo con una audiencia que siempre confió en nosotros", sentenció.
Luego, para cerrar, “la jueza” explicó los motivos de fondo que la llevaron a tomar esta difícil decisión.
"TVN cumple un rol esencial para Chile y cuenta con un equipo humano, talentoso y comprometido", dijo.
Luego, añadió que "las circunstancias actuales dificultan proyectar el programa y resguardar a quienes lo hacen posible, por lo que esta decisión me parece la más coherente y responsable", finalizó.
Según informó El Filtrador, la jurista está lista en Mega, donde tendrá su programa a partir del 2026.
PURANOTICIA