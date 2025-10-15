Carmen Gloria Arroyo rompe el silencio tras su salida de TVN: "Me parece la más coherente y responsable"

Desde el día martes, un golpe inesperado remece la pantalla nacional, ya que la abogada y animadora Carmen Gloria Arroyo confirmó que no renovará su contrato con TVN, decisión que pone fin a un ciclo de siete años del exitoso espacio “Carmen Gloria a tu servicio”.

La noticia deja al canal público sin una de sus figuras más emblemáticas y abre interrogantes sobre el destino del programa que durante años fue su carta fuerte en las tardes.

TVN oficializó la información a través de un comunicado, asegurando que la profesional no continuará en la señal una vez finalizado su contrato: "Desde el canal, que ha sido la casa del programa durante más de siete años, agradecemos profundamente su compromiso, profesionalismo y la contribución que ha realizado en este tiempo, consolidando al espacio como uno de los más reconocidos y queridos".

Pese a la noticia, el canal confirmó que el programa seguirá en pantalla hasta el 31 de diciembre, fecha en que el vínculo con la abogada finalizará definitivamente.

Debido a esta situación, en una conversación con Página 7, Carmen Gloria abordó su partida.

"Seguiré cumpliendo plenamente mis funciones y presente en las pantallas de TVN", afirmó la abogada.

"Formar parte de una señal con una misión pública única, dedicada a informar, orientar y acompañar a las personas en todo el país e incluso más allá de nuestras fronteras, ha marcado profundamente mi camino", agregó.

"Agradezco especialmente que, en un momento complejo, TVN acogiera a mi equipo y a mí, permitiéndonos continuar nuestro proyecto y mantener el vínculo con una audiencia que siempre confió en nosotros", sentenció.

Luego, para cerrar, “la jueza” explicó los motivos de fondo que la llevaron a tomar esta difícil decisión.



"TVN cumple un rol esencial para Chile y cuenta con un equipo humano, talentoso y comprometido", dijo.

Luego, añadió que "las circunstancias actuales dificultan proyectar el programa y resguardar a quienes lo hacen posible, por lo que esta decisión me parece la más coherente y responsable", finalizó.

Según informó El Filtrador, la jurista está lista en Mega, donde tendrá su programa a partir del 2026.

PURANOTICIA