Carmen Gloria Arroyo renuncia a TVN tras siete años en el canal: ¿Nuevo hogar en el 13, Mega o Chilevisión?

Televisión Nacional de Chile (TVN) confirmó este lunes la despedida de Carmen Gloria Arroyo, quien tras más de siete años al frente de "Carmen Gloria A Tu Servicio", decidió cerrar un ciclo en la estación pública.

“Efectivamente, Carmen Gloria Arroyo nos ha comunicado que tomó la decisión de no continuar en TVN”, informó la emisora en un comunicado oficial, donde además reconocieron “su compromiso, profesionalismo y la contribución que ha realizado en este tiempo, consolidando al espacio como uno de los más reconocidos y queridos de la televisión chilena”.

La abogada, reconocida como “la jueza”, fue durante años un rostro emblemático del canal, ganándose el cariño de la audiencia con un programa que combinó justicia y entretenimiento, abordando conflictos legales y sociales con cercanía y respeto.

No obstante, la noticia de su partida ya circulaba hace semanas en los pasillos de la televisión. Según el periodista Hugo Valencia, de Zona de Estrellas, Carmen Gloria podría cambiar de casa televisiva en 2026, con posibles ofertas desde Canal 13, Chilevisión y Mega.

El periodista también adelantó que Arroyo permanecerá en TVN hasta fin de año, cumpliendo el contrato vigente hasta el 31 de diciembre, momento en que se cerrará este importante capítulo en su carrera.

PURANOTICIA