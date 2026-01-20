Carmen Gloria Arroyo reaparece en TV tras su salida de TVN y debuta en Mega: “No es la bienvenida que nos hubiese gustado darle…”

Luego de una salida que dio mucho que hablar tras siete años en TVN, Carmen Gloria Arroyo reapareció en pantalla y lo hizo por todo lo alto, pero en medio de un escenario marcado por la tragedia. La abogada y rostro televisivo debutó oficialmente en Mega durante la cobertura especial por los incendios que afectan al sur del país.

Su reaparición se produjo en Mucho Gusto, donde Karen Doggenweiler fue la encargada de presentarla ante los televidentes, dejando claro que el contexto no era el ideal: "No es la bienvenida que nos hubiese gustado darle, pero estamos en medio de una tragedia". Aun así, la animadora destacó el rol clave de Arroyo en este tipo de situaciones. "Pero tu presencia es tremendamente relevante e importante porque tienes una experiencia con estos dramas que nos golpean cada cierto tiempo", añadió.

Lejos de esquivar el tema, la propia Carmen Gloria Arroyo se refirió a su esperado debut en el canal, reconociendo que no era la forma en que lo había imaginado. "Efectivamente, me hubiese gustado integrarme y aparecer por las pantallas de Mega por primera vez en otras circunstancias, pero dada la situación que está viviendo el país no podía mantenerme al margen", expresó "La Jueza".

