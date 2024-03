Carmen Gloria Arroyo “casó” en vivo a una pareja que se reencontró tras 20 años

En el programa “Carmen Gloria a tu servicio” (TVN), se vivió uno de los momentos más memorables de la historia del show, ya que la jueza, se tomó una atribución y “casó” a una pareja en vivo.

Esto ocurrió cuando se mostró la historia de Roberto, un italiano que hace 20 años se enamoró de Gina, una chilena con la cual se conoció, durante unas vacaciones. A pesar de la distancia, ambos nunca perdieron el contacto y se hablaban, periódicamente.

Sin embargo, cuando el hombre se quiso divorciar de su exesposa, esta se encuentra completamente inubicable, por lo cual, le pidió a la jueza si podía ayudarlos con el trámite, puesto que quiere contraer matrimonio con su nueva pareja.

Carmen Gloria Arroyo, emocionada, se tomó “la arrogancia” – como ella lo calificó- de realizar una ceremonia simbólica y de hacer el papel de jueza del registro civil.

"Lamentablemente, no tengo la facultad para casarlos, pero cuando el amor es fuerte, real, y me ha tocado presenciarlo, me he tomado la libertad de decirles: 'Me impacta el amor, me emociona'", aseveró.

"Es tan escaso el amor, que cuando lo vemos así de profundo, nos emociona. Hay algunos muy privilegiados que lo viven en carne propia, y eso, no lo asegura ningún documento", reflexionó.

"Me tomo la arrogancia de declararlos marido y mujer, por el resto de sus vidas", concluyó, la magistrada, haciendo que la pareja se emocionara.



