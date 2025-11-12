Carmen Gloria Arroyo aterriza en Mega con un ambicioso proyecto para 2026 tras su inesperada salida de TVN

Carmen Gloria Arroyo, más conocida como “La Jueza”, deja atrás su histórico paso por TVN tras siete años y se convierte en el nuevo rostro de Mega.

Desde el canal no tardaron en celebrar la incorporación de la abogada y figura televisiva, asegurando que su debut llegaría en 2026 con “un proyecto televisivo de utilidad a la comunidad, con nuevos e innovadores espacios, pero siempre manteniendo el espíritu de servicio”.

Además, desde la señal privada remarcaron con entusiasmo: “Tenemos la certeza de que Carmen Gloria Arroyo encontrará en Megamedia un equipo de trabajo que le permitirá fortalecer y proyectar el relevante proyecto que liderará”.

Recordemos que en octubre pasado, la conductora sorprendió a sus seguidores al anunciar su renuncia a TVN, donde durante siete años estuvo al mando del exitoso espacio “Carmen Gloria a tu servicio”. Aunque su salida generó un verdadero remezón en la industria, la animadora seguirá cumpliendo con sus compromisos en el canal público hasta el 31 de diciembre.

Con esta jugada, Mega no solo suma una figura fuerte y mediática, sino que también enciende la competencia por el rating 2026, abriendo una nueva batalla en la guerra matinal y de servicios entre los canales nacionales.

PURANOTICIA