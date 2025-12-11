Carlyn Romero preocupa a sus seguidores por delicada lesión que complica su permanencia en “Fiebre de Baile”

La competencia de Fiebre de Baile podría sufrir una baja inesperada. Carlyn Romero, una de las participantes más enérgicas del estelar de Chilevisión, confirmó que atraviesa un complejo momento tras sufrir una lesión que la mantiene en reposo absoluto y que pone en duda su continuidad en el programa.

La influencer informó a través de sus historias de Instagram que su malestar se desencadenó luego de un fin de semana particularmente difícil. Aunque primero enfrentó la mordedura de un perro, el verdadero problema vino después.

“Mi rodilla me dijo: ‘Carlyn, estoy cansada’. Me dolía mucho, así que tuve que ir al doctor. Resultado: reposo. La vida me detuvo cuando yo no quería parar”, escribió, explicando el origen de su actual diagnóstico.

En conversación con Fotech, la ex Gran Hermano entregó más detalles, pero prefirió mantener bajo reserva lo relacionado con la competencia. “Estoy estable, bien, descansando”, comentó.

“No puedo contar más detalles de la competencia ni nada, porque estoy conversando con el canal varias cosas. Pero estoy bien, estoy estable”, añadió.

Romero también aclaró que la lesión no está relacionada con la mordedura del día anterior. “Fue casualidad que el día anterior me mordió un perrito, pero nada que ver. Tiene que ver con una sobre exigencia a mi cuerpo”, aseguró.

Por ahora, su mayor reto es mantener la calma. “Yo soy una persona muy hiperactiva, entonces, el desafío ahorita está en no moverme, básicamente”, afirmó. Afortunadamente, hay señales positivas: “Amanecí sin dolor (...) Los medicamentos están haciendo efecto”, sostuvo.

PURANOTICIA