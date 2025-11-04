Carlyn Romero prende las alarmas tras coqueteo con Esteban Paredes y él aclara los rumores: “Le doy ánimo, la contengo”

Una simple confesión bastó para encender el estudio de Fiebre de Baile y desatar rumores de un nuevo romance entre Carlyn Romero y Esteban Paredes. Todo comenzó cuando la influencer dejó caer un comentario cargado de coquetería hacia el exfutbolista, lo que hizo que las redes estallaran. Sin embargo, el “Capi” no tardó en enfriar la situación.

Durante la emisión del lunes, tras su presentación, la influencer soltó la bomba en pleno programa: "Hay una persona con la que agarré full cariñito hace rato", lanzó entre risas, dejando en claro que el destinatario del mensaje era nada menos que el histórico goleador de Colo-Colo.

Y por si quedaban dudas, en el backstage se explayó aún más. "El 'Capi' es un hermoso. Ha estado apoyándome todo el rato",agregó. "Es rico sentirse sostenida por alguien (...) Nos llevamos muy bien", sentenció Romero.

PAREDES ACLARÓ LA SITUACIÓN

Minutos más tarde fue el turno de Esteban Paredes de salir a escena, y la conductora del programa, Diana Bolocco, no perdió la oportunidad de ponerlo contra las cuerdas con la pregunta que todos querían hacer.

"Sí, le tengo mucho cariño", respondió el exdelantero con total naturalidad, aunque enseguida quiso marcar distancia.

"Trabajamos juntos hace mucho tiempo y no es más que eso, nada más", enfatizó, dejando claro que entre ellos no habría más que una buena amistad.

Paredes explicó que su rol en el programa ha sido más de apoyo que de conquista: "Le doy ánimo, la contengo y le doy fuerza para que pueda hacer muy bien el baile", dijo Paredes.

Y cuando todos pensaban que el tema quedaba cerrado, el histórico goleador soltó una frase que reactivó la conversación y levantó aún más sospechas. Ante la insistencia sobre su vida sentimental, soltó sin filtro y con risas: "Estoy soltero hace un tiempo".

PURANOTICIA