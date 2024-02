Carlyn Romero ante comentarios negativos de internautas: “Todo le molesta al mundo y yo no voy a hacer nada”

Carlyn Romero ha sido una de las participantes del Top Chef VIP, que más críticas ha recibido de parte de los internautas, por supuestamente ser "mala leche" e "insoportable" y no han sido pocos los que han ido a sus redes a dejarle hirientes mensajes.

Es por eso que, en una dinámica de preguntas y respuestas, la influencer aprovecho las redes sociales, para hablar sobre los sentimientos que tienen, cuando le llegan esos mensajes.

“Es algo que ni yo entiendo, pero hay una vaina que es como una campaña política en redes sociales, así que (dicen) ‘vete a Venezuela’, ‘venezolana, es verga de tu país’, ‘qué egocéntrica’, ‘tu voz es chillona porque eres venezolana y tienes acento chileno’”, empezó.

“Todo le molesta al mundo y yo no voy a hacer nada. Si les molesta, ¿qué voy a hacer yo? No puedo dejar de ser yo para agradarle a la gente”, complementó la comunicadora.

por otra parte, asegura que a pesar de que hay gente que le han dejado cosas malas, ella prefiere quedarse con las positivas: “Hoy (jueves) fui al mall a comprar unas cosas por el Festival de Viña, y me pedían fotos (...) con eso yo me quedo, con la buena vibra de la gente que me ve en la calle. Con lo de las redes sociales, no puedo hacer nada, solo enviarle amor a esa gente para que salga ese odio de su corazón”, remató.



(Imagen: @carlynromro)

PURANOTICIA