Carlos Pinto defendió emisión del episodio final de «Alma Negra»: "Me parecía un despropósito que no cerráramos"

Carlos Pinto se refirió a la serie «Alma Negra», la cual está basada en el crimen del profesor Nibaldo Villegas y que este jueves emitirá su capítulo final.

Cabe recordar que la familia del docente asesinado en Villa Alemana presentó un recurso de protección en contra de TVN, para que este episodio no saliera al aire, la que fue acogida.

Pero luego, la señal pública fue notificada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre la rectificación de la resolución, rechazando la orden de no innovar, por lo que el capítulo sí se emitirá este jueves.

LEER TAMBIÉN. Corte rectifica resolución y TVN emitirá capítulo final del caso del profesor Nibaldo Villegas en «Alma Negra».

“Estoy muy alegre, porque cerramos un capítulo con el que generamos muchas expectativas“, indicó Pinto en el matinal «Buenas Días a Todos».

“Emitimos el primero la semana pasada, y me parecía un despropósito que no cerráramos (la serie), es como leer la mitad de un libro, y no saber el final“, agregó.

El comunicador afirmó que el concepto de «Alma Negra» "es poder entender la psicología de los personajes“.

“Desde mi punto de vista como realizador, es imperdible, y la gente sabe que no emito juicio de mi trabajo, pero esta vez creo que es un tremendo programa que dejará una gran lección“, complementó.

“Cuando se termina esto, la gente se preguntará: ¿valdrá la pena quitarle la vida a alguien? ¿Estoy preparado para hacer algo semejante como lo que hicieron ellos?“, preguntó.

Carlos explicó que "TVN tiene a una intermediaria, que es Paula Ovalle (Productora Ejecutiva y Editora de Contenidos), y que los ‘pajaritos que uno hace volar’, ella los toma, y dice: ‘Este pajarito no puede salir de aquí’“.

Finalmente, declaró que “parece que aquí yo hago lo que quiero, pero no es así. Uno siempre se va limitando. Aun así, «Alma Negra» me ha dado una gran libertad”.

