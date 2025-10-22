Carla Ochoa rompe el silencio y revela íntimos detalles de su despedida con Negro Piñera: “Me decía que no estuviera triste”

Este miércoles, El Internado promete un momento lleno de emociones cuando Carla Ochoa revele secretos nunca antes contados sobre su último vínculo con el Negro Piñera.

En un adelanto exclusivo liberado por Mega, la ex modelo se abrirá como nunca, justo cuando José Antonio Neme, hace una breve aparición en el reality, donde conversarán sobre la querida expareja de Carlita.

En el adelanto del capítulo, el periodista le preguntó: “¿Cuál fue la última conversación que tuviste con el ‘Negrito’ Piñera antes que falleciera?”.

Bajo esta misma línea, Ochoa recordará un lindo momento que vivieron en la Gala del Festival de Viña del Mar de este año, donde ambos protagonizaron parte de la alfombra roja del show. Todo esto, pocos meses después de que al cantante le diagnosticaran leucemia aguda.

“Después de esa alfombra roja y ese abrazo con todo cariño, estuvimos un buen rato fuera de cámara, en camarines conversando, tomados de la mano, hablamos de varias cosas", señaló Ochoa al comunicador.

“Nos entregamos cariño y me decía que no estuviera triste”, agregó emocionada.

“Fue como una despedida”, contestó Neme.

Finalmente, Carla responde: “Sí, sin saberlo. Yo le dije ‘pasa a almorzar conmigo a la casa un día’, y me dijo ‘no, no va a pasar porque ya no voy a estar’”.

PURANOTICIA