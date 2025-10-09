Carla Jara rompe el silencio y revela el temor que vivió tras las amenazas a Francisco Kaminski: “¿Con quién estuve casada?”

Este viernes, Carla Jara abordará nuevamente el tema de su separación de Francisco Kaminski y las controversias que han rodeado al comunicador tras conocerse sus vínculos con el denominado “Rey de Meiggs”.

En un adelanto de Podemos Hablar, se ve a la exintegrante de Mekano conversando con Diana Bolocco, a quien le cuenta cómo las disputas financieras y las deudas del exlocutor radial terminaron afectándola tanto a ella como a su hijo.

Bajo esta misma línea, la exPelotón señaló: "Lo primero que pensaba y decía era: ¿Con quién estuve casada?".

Luego, Jara también abordó el tema sobre la contratación de guardaespaldas armado para ella y su pequeño tras las amenazas de muerte contra el exlocutor radial: "Lo que pase, mi hijo y yo estamos antes de cualquier cosa".

Pero eso no es todo, ya que Carla también reveló una conversación que tuvo con Kaminski en ese entonces, donde el animador le repetía “ándate a un lugar seguro”, por lo que Carla le respondió: “No, yo no me voy a arrancar porque no he hecho nada malo'".

Es importante señalar que, tras el homicidio de José Reyes Ossa, se dio a conocer que el comunicador mantenía una millonaria deuda con el empresario, la cual ascendería cerca de los 70 millones de pesos.

PURANOTICIA