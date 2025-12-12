Carla Jara rompe el silencio tras acusaciones de haber solicitado el despido de una maquilladora de TVN: “¿Con qué derecho…?”

El escándalo de la semana explotó en Que Te Lo Digo, donde Antonella Ríos lanzó una bomba directa al nombre de Carla Jara: según la panelista, la exchica Mekano habría movido hilos dentro de TVN para sacar a una maquilladora, luego de un tenso encontrón en el camarín de Mi Nombre Es.

El motivo del conflicto, según Ríos, sería que la trabajadora habría estado “pelando” y ventilando detalles de la vida personal de Carla por los pasillos del canal. Tras eso, la versión de Antonella apunta a que Jara habría pedido derechamente a la jefatura que la joven fuera despedida.

Tras estos dichos, Jara no se quedó callada y aprovechó su entrevista con “Con Lentes como los Famosos” para limpiar su nombre y desmentir estas acusaciones.

"Yo no tengo ni el poder para hacerlo, ni el corazón para pedir que despidan a alguien. Cómo yo, con qué derecho voy a pedir que saquen a una persona de su lugar de trabajo", afirmó.

La ex Mekano aseguró que la involucran injustamente en algo que ella considera doloroso, especialmente en un contexto laboral tan frágil como el actual.



"Me parece tremendo porque tener trabajo hoy es un privilegio. Entonces jamás pediría que saquen a alguien de su lugar de trabajo. "No lo hice ahora y no lo voy a hacer nunca", remató, dejando claro que, según ella, no tiene nada que ver con el despido.

