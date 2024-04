Carla Jara desclasificó nuevos detalles de su quiebre con Francisco Kaminski: “El que descubre los mensajes es mi hijo”

A solo horas de que Chilevisión emita la especial edición de su estelar “Podemos Hablar”, en el que Carla Jara contará su verdad respecto a su polémica separación con Francisco Kaminski, la estación televisiva compartió un revelador adelanto del programa.

Cabe recordar que, el locutor radial y la ex chica “Mekano” anunciaron el término de su relación luego de más de diez años, la que Kaminski en primera instancia aseguró que se había dado en “buenos términos”, lo que posteriormente fue desmentido por Jara, quien apuntó a una infidelidad de parte del padre de su hijo con una ex compañera de labores del programa de La Red “La Caja de Pandora”, Camila Andrade.

“Ya no me quedan lágrimas. De febrero que estoy llorando”, comenzó expresando la ex “Pelotón” en el adelanto revelado por Chilevisión, donde desclasificó que “el que descubre los mensajes es mi hijo y era un mensaje de Camila Andrade a las dos de la mañana”.

Además, Jara recordó lo que vivió cuando descubrió la infidelidad, donde se hizo pasar por su expareja. “Eres tan tonta que no te das cuenta de que estás hablando conmigo. Soy la Carla”, le habría mencionado a Andrade a través de mensajes.

“Leer eso fue como un puñal en mi corazón”, aseguró Jara en conversación con Julio César Rodríguez para el especial capítulo de “Podemos Hablar”, el que será emitido la noche de este viernes en horario prime, donde abordó un duro momento dentro de su relación con Francisco, en el que reflexionó que “la vida no quiso darme otro hijo con ‘Kami’ porque sabía que esto iba a pasar”.

PURANOTICIA