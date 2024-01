Carla Jara contra Cathy Barriga: “El tiempo me dio la razón”

Carla Jara, quien fuera compañera de Cathy Barriga en “Mekano”, se fue sin filtros contra la ex alcaldesa asegurando que siempre tuvo una mala imagen de ella y advirtió algunas actitudes cuestionables.

“Fue muy dura en sus palabras conmigo y no lo hizo en privado, lo hizo en el público. Nos fuimos a comerciales y ella me trató muy mal, me gritó y me dijo palabras horribles, porque ella pololeaba con Rony y él era un muy buen amigo mío. Yo jamás tuve nada con él ni nada, pero ella se puso celosa de mí y me trató muy mal, de verdad”, dijo una vez en el programa “La Divina Comida” de Chilevisión.

Y en otra oportunidad, en el programa “Podemos hablar”, advirtió que recibió amenazas por criticarla: “Fui compañera de ella de Mekano, de camarín, donde compartimos, nos cambiábamos ropa, todo (…) Mucha gente me escribió criticándome y tratándome pésimo. Unos si salían como ‘qué bueno que fuiste capaz de decir algo’. Y otros como ‘oye, no te metas con ella. Ya vas a andar por Maipú y te vamos a pillar’”, dijo.

“En el momento en que yo dije eso, recibí mucho odio, sobre todo de la gente de Maipú, diciéndome que era envidiosa”, expresó la actriz, en el programa Sígueme de TV+, agregando: “Ahora todo el mundo me escribe que el tiempo me terminó dando la razón”.

