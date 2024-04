Carla Jara contará su verdad sobre el quiebre con Francisco Kaminski en capítulo especial de «Podemos Hablar»

Carla Jara confirmó que este viernes será parte del capítulo especial del programa «Podemos hablar» de Chilevisión.

En el espacio conducido por Julio César Rodríguez, la exintegrante de «Pelotón» se referirá al fin del matrimonio con Francisco Kaminski.

"Después de muchas invitaciones del programa PH me decidí a venir", dijo la actriz en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Luego agregó que "me aburrí de que me tachen de celópata, de mentirosa y de loca, cuando en mi vida siempre he ido con la verdad por delante".

Caber recordar que a finales de marzo, el locutor radial anunció su quiebre matrimonial "amistoso" con la ex «Mekano», no obstante, Jara afirmó que hubo una tercera persona involucrada en la separación: Camila Andrade.

(Imagen y video: @carlajaracadiz)

