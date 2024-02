Carla Ballero sobre romance entre Kike Morandé y Cecilia Bolocco: “Estuvo super enamorado de ella”

La panelista del programa “Sígueme” de TV+ , Carla Ballero recordó el romance que tuvo su ex jefe, Kike Morandé con la animadora y ex Miss Universo Cecilia Bolocco, agregando que él estuvo enamorado de ella.

“Lo pasaban bien. Es que me acuerdo de una historia que me contó el Kike, pero no la puedo contar. Me acordé porque es muy divertido lo que le hizo una vez a la Cecilia. No, es que me va a matar si lo cuento”, dijo Ballero

Y aunque las otras panelistas como Cecilia Gutiérrez y Daniella Campos la animaban a contar más detalles, ella se negó, por respeto a su ex empleador, aunque si emitió otros comentarios.

“La Cecilia es una mujer súper relajada, hiper relajada. Y con el Kike, claro, se encontraron dos potencias. Lo pasaban muy bien”, aseveró.

Sobre si la relación fue intensa, Ballero fue enfática: “El Kike fue muy feliz, estuvo súper enamorado de ella”, aseguró .

PURANOTICIA