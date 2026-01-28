Carla Ballero se sincera y no oculta sus celos por las nuevas parejas de su hermano Álvaro: “Le he hecho la vida imposible”

Carla Ballero no se guardó nada al hablar de la complicada relación que mantiene con su hermano Álvaro Ballero, especialmente después de su divorcio y la aparición de su nueva pareja. La actriz no ocultó que la situación ha sido más que tensa y dejó ver lo difícil que le resulta enfrentar los cambios en la vida sentimental de su hermano.

Durante el programa Hay que decirlo de Canal 13, Ballero reveló que se topó con Álvaro y su acompañante en plena celebración de un matrimonio el fin de semana pasado, un encuentro que la tomó completamente por sorpresa y puso a prueba su paciencia.

"Estábamos en el matrimonio, en la playa, y de repente miro hacia atrás y lo veo a él con su amiga", relató. Aunque intentó mantener la calma, la actriz no pudo ocultar su incomodidad: "Quiero que él sea feliz. Sí, la saludé... tengo que ser sincera, fue muy heavy la situación. Los encontré bien, demasiado bien".

La panelista también reconoció que siempre le ha costado aceptar a las nuevas parejas de su hermano y no dudó en definirse como “muy celosa”. "Le he hecho la vida imposible a todas las mujeres de Álvaro. Me complica porque soy celosa, y nunca me había pasado, él estuvo casado 17 años", confesó, dejando claro que los celos familiares aún pesan fuerte.

Además, Carla abordó las tensiones que han surgido por la exposición mediática de ambos, revelando que las redes y el trabajo en televisión no hacen las cosas más fáciles. "Le han molestado mis comentarios a veces y yo entiendo, pero yo trabajo en esto y él publica las cosas, entonces, ¿cómo me abstraigo?", explicó.

Estas declaraciones llegan justo después de que se difundieran las primeras imágenes de Álvaro Ballero con su nueva pareja, marcando la primera vez que se muestra con alguien tras su separación de Ludmila Ksenofontova y reavivando los rumores sobre la tensa dinámica familiar.

