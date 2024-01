Carla Ballero reveló que Canal 13 le ofreció entrar a Tierra Brava

La animadora de televisión Carla Ballero, quien ahora está como panelista de reemplazo en el programa Sígueme de TV+, aseguró que hubo conversaciones avanzadas para poder ser una participante del reality “Tierra Brava”.

El en programa de farándula, contó que nunca había querido entrar a un encierro, por sus hijos, pero esta vez si lo consideró: “Yo siempre digo ‘no, por ningún motivo’, por mis hijos. Pero a mí no me dijeron que era en Perú, entonces dije ‘bueno, igual son hartas lucas’. Esta vez la pensé. Dije ‘voy a ir a la reunión’. Fui y fue súper lindo”.

Sin embargo, a pesar de que la reunión fue calificada como “buena” por Ballero, le hicieron una pregunta que cambió su opinión: “Te hacen tres preguntas que son básicas: ‘¿Vas a jugar el juego del amor, el de las competencias y el del humor?’ (…) Si no vas a jugar una de las tres, no entres. Yo no me voy a andar dando besos en la tele delante de mis hijos” aseguró y fue por eso que no entró.

Cuando sus compañeros le preguntaron por el dinero que le iban a pagar, Carla Ballero aseguró que eran millones y si bien no lo dijo en pantalla, lo escribió en un papel y se lo mostró a Michael Roldán y a Julia Vial, quienes se mostraron sorprendidos por la cifra.



PURANOTICIA