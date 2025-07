Carla Ballero revela traumático momento que vivió en la UCI: "Estar al borde de la muerte te cambia"

El día lunes, Carla Ballero regresó a las pantallas televisivas, retomando su trabajo como panelista de Sígueme de TV+, luego de haber sufrido un complejo estado de salud.

Recordemos que la panelista estuvo 40 días en la UCI, debido a una neumonía bacteriana severa, y un derrame pleural.

En una conversación con el medio LUN, la mujer de 46 años reveló que tras enfrentar esta compleja situación de salud, siente que está viviendo "una nueva oportunidad".

"Estoy rara, como si fuera mi primera vez. No pasó tanto tiempo, pero pasaron muchas cosas. El psiquiatra igual me dijo, que estar al borde de la muerte te cambia, no lo puedo evitar", señaló Ballero.

Luego, la comunicadora se sinceró y aseguró que por primera vez experimentó la sensación de muerte, relatando el fuerte momento que vivió.

"Tengo la sensación que viví con la muerte. Estaba viva, pero muerta. Fue muy fuerte lo que viví (...) Me estoy relacionando de una manera diferente con todo el mundo y me cuesta mucho recibir tanto cariño. Me es más fácil navegar en otros terrenos, más complejos, no de tanto amor. No siento ni rabia, ni rencor, todas esas cosas que tenía con situaciones pasadas, no las siento ahora. Estoy en una relación con mis hijos bacán, bien presente", aseguró.

Bajo esta misma línea, también recordó una traumática experiencia que enfrentó cuando estaba en la UCI.

“Yo viví una situación muy potente en la UCI de la clínica, que es un tema que lo voy a resolver con la clínica primero, porque fue muy fuerte lo que pasó. Pero voy a decir lo que puedo decir, porque soy correcta”, sostuvo.

“A mí no me pudieron dormir. No me podían dormir cuando me intubaron. Entonces, cuando yo estaba desnuda, durante todo ese proceso yo estaba despierta. Y ellos pensaban que yo estaba dormida. Mi respiración evidentemente ya no existía, pero yo estaba consciente”, reveló la ex Morandé.

Finalmente, aseguró que los profesionales de la salud, en ese minuto, dicen: "‘está despierta’. Y me vuelven a cedar, pero no me dormían. Ese proceso fue muy heavy. Estaba viva – muerta. Fue una cuestión muy terrible y estaba sola. No se lo doy a nadie. La verdad es que fue terrible. Y ya cuando me duermo, bueno, ahí pasaron no sé cuántos días. Yo todavía no pregunto cuántos días estuve así”, cerró Carla.

PURANOTICIA