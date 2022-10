Carla Ballero protagonizará emotivo momento en “Socios de la Parrilla” al recordar complejo momento de su vida: “Me internaron porque estaba muy mal”

La noche de este jueves, Canal 13 emitirá un nuevo capítulo de su estelar “Socios de la Parrilla”, donde Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recibirán a las recordadas “Chicas Morandé” Marlen Olivari, Francesca Cigna, conocida también como Blanquita Nieves, y Carla Ballero.

Esta última protagonizará un emotivo momento, al referirse a una crisis psicológica y posterior internación que sufrió antes de la pandemia, lo que requirió que su propia familia interviniera, calificándolo como uno de los momentos más complejos de su vida.

“A mí me internaron porque yo estaba muy mal. Me fui en un bajón tremendo en mi vida antes de la pandemia y entré en un proceso muy doloroso y duro, evadiendo la vida con mis hijos. No haciéndome cargo y evadiéndome con diferentes cosas, remedios, excesos”, revelará la comunicadora en la íntima conversación.

Según sus dichos, la causa de su colapso fueron las “trancas de la infancia, como en mi caso, que mi vida fue muy rápida, viví bullying porque era fea, y algún tipo de abuso, que todas las mujeres en algún punto vivimos, y esas cosas se me detonaron por no hacerme cargo de mis heridas, cuando ya era grande”.

Sin duda los más afectados con su internación fueron sus tres hijos, Colomba, Dominga y Mateo. “Fue súper duro para ellos. Yo los abandoné hasta un punto. Pero me perdonaron”, expresó Ballero, evidentemente emocionada.

En esta línea, reconoció que su tratamiento no solo la involucró a ella, sino que a todos us cercanos. “Tuvimos que hacer todo un trabajo psicológico y finalmente nos dimos cuenta que toda la familia estaba enferma, porque esto no nace de uno. Uno es la muestra de una historia de vida muy larga, y finalmente nos sanamos todos como familia”, relatará.

“Fue un proceso de mi vida del que estoy súper agradecida. Siento que sané, me reconstruí como mujer, así que les agradezco a mi hermano Álvaro y a mi familia lo que pasó”, agregó sobre su historia, asegurando que esta experiencia la llevó a ser más precavida.

“Me tengo que cuidar de no exponerme al sufrimiento. No tener relaciones malas, no acercarme a gente que me haga daño. Yo tengo dos amigos y mi familia, y punto final, no quiero más en mi vida. Hoy no tengo pareja porque tiene que llegar la persona que me merezca y que yo lo merezca, un compañero. Hoy siento que lo estoy haciendo todo bien, pero esas cosas hay que cuidarlas”, concluyó.

