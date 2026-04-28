Carla Ballero impacta con crudo testimonio sobre adicciones, pérdida de sus hijos y un intento de suicidio

El reality Vecinos al Límite volvió a encender la polémica, esta vez de la mano de Carla Ballero, quien se lanzó con un crudo y estremecedor relato sobre su pasado marcado por excesos, decisiones límite y consecuencias familiares que todavía le pesan.

Ballero expuso sin filtro cómo su vida dio un giro oscuro tras su llegada a la televisión. Según su propio testimonio, el consumo de drogas y alcohol se le fue completamente de las manos, al punto de obligar a su círculo más cercano a intervenir drásticamente.

Y no fue cualquier medida: terminó perdiendo el cuidado de sus hijos, quienes pasaron primero a manos de su hermana y luego de sus padres, mientras ella enfrentaba un duro proceso de rehabilitación.

"Fue una oscuridad total, pasé por las drogas y el alcohol de manera brutal (...) Mi propia familia me quitó a mis hijos", afirmó Carla.

Como si eso no fuera suficiente, Ballero reveló que estuvo internada durante un año completo, atravesando uno de los momentos más críticos de su vida. En ese periodo, pasó seis meses sin ver a sus hijos y enfrentó un tratamiento especialmente complejo, marcado además por un intento de suicidio que elevó aún más la gravedad del asunto.

"No sé si me perdone haber dejado a mis hijos en esas condiciones, haberlos hecho sufrir así. La mayor de mis hijas tuvo que ser madre, ella tuvo que hacerse cargo de mí", expresó la actriz.

Aun así, Ballero insistió en que logró salir adelante gracias a una decisión propia, poniendo sobre la mesa un tema que siempre genera debate: el rol de la voluntad en los procesos de rehabilitación.

"Eso se supera cuando uno realmente quiere salir", indicó.

En medio de la conversación con la animadora Karla Constant, surgió otra arista que no pasó desapercibida: el rol del padre de sus hijos en ese turbulento período. La respuesta de Ballero fue directa y sin adornos: "Estaba peor que yo", dejando entrever un escenario aún más caótico de lo que muchos imaginaban.

Según relató, cuando lo conoció desconocía su adicción y, fiel a su estilo, intentó rescatarlo, incluso cuando todo parecía derrumbarse.

"Yo no abandono a la gente (...) yo le dije 'yo no te voy a dejar, yo te voy a sacar'", relató.

Pero la historia no termina ahí. Pese a años de separación, hoy mantienen una convivencia que rompe con los esquemas tradicionales y que seguramente dará que hablar.

"Vivo con mi marido en casa (...) nos separamos hace 10 años y volvimos a vivir juntos hace tres o cuatro", explicó.

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