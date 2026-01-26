Carla Ballero es la nueva confirmada para el nuevo reality “Vecinos al límite”

Carla Ballero vuelve a dar que hablar y no precisamente por su paso discreto por la televisión. La actriz, recordada por su participación en Morandé con Compañía y Primer Plano, fue confirmada como parte del elenco de Vecinos al límite, la nueva apuesta de Canal 13 que promete llevar el reality a otro nivel y donde Carla no planea pasar desapercibida.

El formato del programa no es cualquier cosa: cada famoso líder de equipo debe llevar consigo a un amigo o figura reconocida, y en esta edición Carla tendrá un rol clave apoyando a Paula Pavic, quien liderará uno de los grupos en competencia.

Un debut que, sin duda, la coloca bajo los reflectores y la enfrenta a nuevos desafíos televisivos, siguiendo los pasos de su hermano Álvaro Ballero, ganador de Protagonistas de la fama.

Su primera misión en el reality

El estreno de Carla en Vecinos al límite tendrá lugar durante el casting abierto que se realizará el sábado 31 de enero en el Centro Parque del Parque Araucano, en Las Condes, donde ella y Paula Pavic deberán seleccionar a los cuatro desconocidos que conformarán su equipo.



"Me gustaría que en mi equipo fueran personas resilientes, con fortaleza mental y deportistas. Pero además, quiero que sean ordenados, limpios e impecables. Que cada vez que entren al baño, lo hagan con una botella de cloro, porque así lo voy a hacer yo, y espero lo mismo de ellos", señaló Ballero.

Un mensaje claro: la actriz lega con reglas estrictas y lista para imponer su estilo, dejando claro que este reality no será un juego cualquiera.

PURANOTICIA