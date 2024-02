Carla Ballero crítica a Luis Slimming: “No entiendo cómo puede ser humorista”

La panelista de espectáculos Carla Ballero, se unió a las críticas contra el humorista Luis Slimming, por el chiste que hizo en medio de los funerales del ex presidente Sebastián Piñera, a través de su cuenta de X.

Recordemos que el polémico comentario, fue: “¿Cuántos mineros han ido al velorio?” , lo que no cayó bien en la comunidad de los internautas, cosechando duras críticas, obligando al comediante a cerrar su red social y a pedir disculpas públicas.

Por su parte, la “ex Morandé con Compañía”, en el programa “Sígueme” de TV+, también se sumó a las opiniones del comediante, abduciendo que no lo encuentra especialmente gracioso: “¿Saben lo que me pasa con él? Lo encuentro súper fome, nunca me ha hecho reír”.

“No entiendo cómo puede ser humorista, lo encuentro fatal. Independiente de eso, que es un gusto mío”, remató Ballero.

Mientras que la conductora del espacio, Julia Vial, también tuvo una crítica para el comediante: “A ciertos humoristas los encuentro soberbios, y la soberbia es la peor compañía para subirte a la Quinta Vergara. Todavía recuerdo a Jani Dueñas, como llega en la van increpando a los periodistas, haciéndose la chora, y a los cinco minutos tuvo de vuelta al público. Hay una cuestión que se llama karma. Si él llega con soberbia, se equivoca”.

