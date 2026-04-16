Carla Ballero colapsa en Vecinos al Límite y abandona el reality en medio de problemas de salud

Desde esta semana en el reality Vecinos al Límite, ya se venían acumulando señales de que Carla Ballero no lo estaba pasando para nada de bien.

Tras la derrota de su equipo —que los condenó a sobrevivir en la temida Casa Abandonada— la panelista empezó a dejar entrever su molestia con el encierro y las condiciones que este fracaso conllevaba.

Pero lo que parecía un simple berrinche, habría escalado mucho más. Fue Michael Roldán quien echó más leña al fuego, asegurando que Ballero derechamente habría tirado la toalla y abandonado el reality, donde reveló los supuestos motivos de su abrupta salida.

"Los motivos del abandono fueron dos, básicamente. El primero y el más importante fue por un tema médico. Tuvo un accidente (...) tiene un umbral del dolor bastante alto, entonces siguió hasta que se dieron cuenta de que lo que tenía más bien era una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda (...) llegó un punto en que el doctor le dijo 'tú no puedes seguir compitiendo'. Si bien estaba la opción de que ella siguiera dentro de la casa, estaba extrañando mucho a su familia", partió diciendo Michael.

Por si fuera poco, el panorama emocional tampoco ayudó a sostenerla dentro del encierro. Lejos de mostrarse fuerte, Ballero habría atravesado días complejos, marcados por constantes problemas de salud que terminaron pasándole la cuenta.

"Efectivamente, el humor de Carla no ha sido el mejor dentro del encierro. Ella pasó enferma gran parte del encierro, con temas estomacales y algo relacionado con el colon también", añadió Roldan.

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