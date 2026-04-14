Carla Ballero amenazó con abandonar Vecinos al Límite: “Estoy al borde del abismo de la mente”

La tensión volvió a subir en el reality de Canal 13 tras la última competencia de Vecinos al Límite, donde Carla Ballero terminó completamente desencantada y a un paso de botar todo a la basura.

La derrota no solo le costó puntos a su equipo, sino que desató una molestia que rápidamente escaló dentro de la convivencia.

El problema estalló con la llegada del grupo a la llamada "Casa Abandonada", un espacio con condiciones mucho más precarias para dormir, algo que la participante simplemente no toleró. Ballero dejó claro que la experiencia no está ni cerca de lo que estaba dispuesta a vivir dentro del encierro.

Sin filtro, la exmodelo comparó el escenario con una especie de campamento forzado, dejando en evidencia su incomodidad total con el formato. La primera en reaccionar fue Paula Pavic, quien no ocultó su preocupación por el tono de su compañera tras la derrota.

"Quieres matar a alguien, pareces la Quintrala... me tienes preocupada", señaló Pavic a Ballero.

Pero la respuesta de Carla subió aún más la temperatura del encierro y dejó en el aire la posibilidad real de una renuncia: "No, si yo me voy. Por lo menos en los ataúdes había una unidad, tu cama, aquí no. ¿Creen que voy a esperarlos a ustedes que se acuesten? No sé de dónde vienes tú, si yo esto lo encuentro terrible. Quiero estar en mi casa, disfrutar y comer rico. Estoy al borde del abismo de la mente", respondió Ballero.

El ambiente quedó completamente enrarecido y la gran pregunta ahora es inevitable: ¿está realmente pensando en abandonar el reality o solo es solo para llamar la atención?

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