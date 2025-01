Carcuro reprocha a Solabarrieta: "Después de Camiroaga venías tú y te lo farreaste"

Pedro Carcuro sorprendió al realizar fuertes críticas a su entrevistado en el programa de TVN «Car-Curo»: el periodista y relator deportivo Fernando Solabarrieta.

Si bien, conversaron de varios temas, uno de los más profundos tuvo que ver cuando el presentador le recriminó los errores del último tiempo por sus adicciones.

“Hay algo que yo no entiendo, y se lo he dicho a Ivette más que a nadie, a los que te conocen: ‘Fernando es para ser 1 en Chile, no el 2’", le dijo Carcuro.

De igual forma, le indicó que "después de Camiroaga venía Fernando, y te lo farreaste. Hay que ser muy huevón (sic), Fernando".

“Te lo dije de verdad, que fuiste un tonto”, agregó.

Solabarrieta, en tanto, explicó que "hubo una etapa en mi vida que yo no me morí de casualidad, Pedro. No sé cómo ni por qué. Pero hay un momento en que te atrapa esto, pero fue tan agudo el consumo, tan fuerte, que yo estoy aquí por obra y gracia de Dios".

También dijo que "hay un lado B, donde necesito ser distinto, es como querer siempre ser el mejor, necesito eso. Pero no es por mí, es para que me quieran”.

