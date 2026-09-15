"Cara de raja": Hugo Valencia fustiga a Eduardo de la Iglesia tras acusarlo de comentarios homofóbicos

Una nueva polémica remece a la farándula nacional. Luego de aclarar un reciente malentendido con Francisca García-Huidobro, el periodista Hugo Valencia utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra Eduardo de la Iglesia, a raíz de una broma de doble sentido realizada en el programa Plan Perfecto de Chilevisión.

Según explicó el comunicador, el conductor del espacio televisivo realizó un juego de palabras relacionado con su persona, comentario que Valencia calificó directamente como homofóbico y cuestionó debido a la actitud que, a su juicio, ha mostrado De la Iglesia en pantalla.

"En este jueguito de palabras que él hace de decir si yo tengo problemas o no con manejar las cornetas. Sí, Eduardo de la Iglesia, el paladín de la buena educación, el que hace dos días le estaba dando clases a Sergio Rojas de cómo tratar a las personas, está jugando con comentarios pasivo-agresivos y homofóbicos", disparó Valencia en sus historias de Instagram.

El animador de Zona de estrellas respondió directamente al comentario de su colega y, utilizando los mismos términos empleados en la broma, cuestionó además lo que considera una contradicción en la conducta del rostro televisivo.

"Compañero, no tengo ningún problema, de hecho lo hago bastante bien, el manejar las cornetas. Lo que sí me gusta de lo que dijiste es que queda de manifiesto lo mal educado que tú sí eres", agregó.

La controversia continuó con una nueva acusación de Valencia, quien apuntó a un supuesto doble estándar por parte de De la Iglesia al abordar en pantalla temas relacionados con el respeto y las minorías.

"Andas defendiendo a las mujeres y de cómo hay que tratarlas, pero tú a los homosexuales los puedes tratar como quieras", recriminó.

Finalmente, el periodista recordó experiencias relacionadas con el acoso que, según señaló, debió enfrentar durante años, y cerró su descargo con una dura crítica hacia el conductor de Plan Perfecto.

"Durante años tuve que aguantar ‘bullyneros’ como tú que me dijeran este tipo de comentarios y otros, pero qué bueno que la gente de a poquito se vaya dando cuenta lo cara de raja que eres, Eduardo de la Iglesia", remató.

De esta forma, el cruce entre ambos rostros televisivos suma un nuevo episodio, luego de que Valencia decidiera responder públicamente a la broma realizada en pantalla y cuestionara el trato que, según su versión, recibió por parte de De la Iglesia.

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