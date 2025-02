Captan a Pamela Díaz y Felipe Kast de vacaciones en Perú

Desde el año pasado que comenzaron los rumores de un romance entre Pamela Díaz y Felipe Kast, luego de ser captados juntos en diferentes lugares.

Ninguno de los dos ha confirmado su relación de forma pública, pero se dice que ya compartiendo la noticia con su círculo cercano.

Recordemos que hace un mes aproximadamente, le preguntaron a La Fiera por su estado sentimental, tras ser vista en un viaje al sur del país con el político de la mano.

"Quiero decir que cuando yo digo que estoy soltera, porque he dicho todo el rato que estoy soltera, porque sigo soltera, cuando voy a Temuco y me ven con Felipe, yo no me voy a esconder nunca de nadie", expresó Díaz.

Ahora, Pamela y Felipe, fueron captados en una lindas vacaciones en Perú.

El registro lo dio a conocer el portal de farándula, Infama, donde se ve a ambos disfrutando de un día de piscina.

