Captan a María José Quintanilla con su esposo en medio de rumores de separación

Hace varias semanas que el mundo del espectáculo viene comentando una supuesta ruptura entre María José Quintanilla y su esposo, el kinesiólogo Eduardo Carrasco, con quien se casó en 2023.

Publicaciones algo misteriosas en Instagram y la cantante apareciendo sin su anillo de matrimonio encendieron el debate y dieron pie a todo tipo de especulaciones.

En medio del revuelo, Coté intentó bajar la tensión con un mensaje que no dejó indiferente a nadie.

"Estoy muy feliz, muy dichosa, soy una mujer que agradece día a día estar, estar bien, respirar, vivir de lo que amo. Quédense tranquilos, yo estoy bien, mi familia está bien", dijo en conversación con Página 7.

Pero sus palabras chocaron frontalmente con la versión de la periodista Cecilia Gutiérrez, quien aseguró que, según su información, la artista sí estaría separada, dando un giro aún más polémico a la historia.

Y cuando el cahuín parecía tomar forma, un giro inesperado lo cambió todo. El programa Plan Perfecto de CHV captó a María José y Eduardo juntos, compartiendo en un concierto reciente en la comuna de San Ramón. Las imágenes, difundidas por el espacio de farándula, mostraron a la pareja en plena complicidad, contradiciendo los rumores de crisis.

"Siguen juntos (...) Aquello que se decía sobre su vida sentimental no era cierto o ya se arregló", publicó la cuenta de Instagram de CHV.

PURANOTICIA