Caos en tribunales: Daniela Aránguiz protagoniza polémica audiencia desde aeropuerto

Daniela Aránguiz vivió un verdadero espectáculo judicial. Y es que la panelista enfrentaba su primera audiencia por la querella que le interpuso Juan David Rodríguez por injurias y calumnias, pero la cita se transformó en un verdadero caos.

¿La razón? Daniela decidió conectarse vía telemática desde el aeropuerto, ya que tenía un vuelo previamente comprado a Miami.

Según reportaron en Plan Perfecto de Chilevisión, la audiencia estuvo marcada por la tensión desde el primer minuto. Aránguiz se retrasó 15 minutos por problemas de conexión y, cuando finalmente apareció en pantalla, parecía completamente distraída y en movimiento, sin prestar atención a las preguntas de la jueza.

"No, pero si va conversando, va hablando... Se instala en alguna parte, por favor, señorita. Se sienta, como corresponde", recriminó la magistrada, evidenciando su molestia.

Daniela apenas pudo decir su nombre completo y justificó su estado diciendo que recién llegaba al aeropuerto.

"No le estoy preguntando dónde está llegando, señorita", agregó la jueza, mostrando que la paciencia había llegado a su límite.

Entre distracciones y dificultades técnicas, se acordó fijar una nueva audiencia, esta vez de manera presencial. Pero la panelista volvió a complicar las cosas: alegó que pronto tenía otro viaje programado, prolongando la incertidumbre.

"¿En qué fecha va a estar acá?", preguntó la magistrada, tratando de poner orden en la caótica situación.

Finalmente, luego de una audiencia que más parecía un show televisivo que un procedimiento judicial, la jueza decidió suspender todo y reprogramar la cita para el 12 de enero de 2026, dejando claro que Daniela Aránguiz no tuvo su mejor día en tribunales.

