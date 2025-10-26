Cantante Flor de Rap es detenida tras ser fiscalizada en un auto con encargo vigente por robo

La artista nacional Flor de Rap, cuyo nombre legal es Ángela Lucero Areyte (36), fue detenida por Carabineros la noche de este sábado en Ñuñoa, tras ser fiscalizada en un vehículo con encargo vigente por robo.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Exequiel Fernández con Eduardo Castillo Velasco, durante un patrullaje preventivo realizado por una patrulla mixta municipal y personal de la 18° Comisaría. En el automóvil se encontraban la cantante y dos hombres adultos, quienes no opusieron resistencia.

Los tres ocupantes fueron trasladados a una unidad policial y se encuentran a la espera de instrucciones del Ministerio Público. El vehículo fue incautado y quedó bajo custodia para pericias, mientras se investiga su origen y la eventual participación de los detenidos.

Hasta ahora, no se ha confirmado si la artista tenía conocimiento del estado del vehículo ni cuál era su vínculo con los acompañantes. Estos antecedentes serán parte de la investigación en curso.

