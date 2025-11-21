Cancelan shows de Zúmbale Primo luego de su participación en cierre de campaña de Kast

A través de una carta publicada en su fanpage de Facebook, la banda expuso sus descargos y lamentaron que “en Chile un artista pueda quedar marcado por cumplir su trabajo… seguimos aquí, con la conciencia tranquila”.
El grupo de cumbia ranchera Zúmbale Primo denunció este viernes la cancelación de varios eventos tras participar el 11 de noviembre en el cierre de campaña presidencial de José Antonio Kast en el Movistar Arena.
En su cuenta de Facebook aclararon que su actuación “no fue un acto de militancia, ni un gesto ideológico, sino un trabajo más. Un escenario más. Un compromiso musical”.
La banda relató que, tras recibir cuestionamientos en redes sociales, “esta vez las consecuencias han sido duras”.
Explicaron que “no se trató solo de insultos y amenazas encubiertas. Lo que más golpea es ver cómo colegas y pares nos cierran las puertas; como amistades eligen alejarse; cómo instituciones que ya tenían compromisos formales con nosotros simplemente cancelan sin explicación”, mencionando a la Municipalidad de Iquique.
También señalaron que “amigos músicos” con quienes habían pactado presentarse en la Teletón “nos dieron la espalda. Y eso dolió más que cualquier comentario en redes sociales”.
Zúmbale Primo enfatizó que no pertenece a ningún sector político: “No estamos inscritos en ninguna vereda. Nuestro único bando es la música. Nuestro compromiso es con el público”. Añadieron: “Duele entender que, en Chile, un artista puede quedar marcado por cumplir su trabajo”, asegurando que “seguimos aquí, con la conciencia tranquila”.
La agrupación concluyó: “No escondemos nada. No renegamos de nuestro trabajo. No pedimos permiso para hacer música. Zúmbale Primo es esfuerzo, sacrificio, profesionalismo y amor por la gente. Y eso -aunque algunos den la espalda no lo vamos a perder jamás”.
Cabe recordar que, tras conocerse su participación en el acto de Kast, muchos seguidores los calificaron de “fachos”.
En ese contexto, Álex Muñoz, cofundador del grupo, aclaró: “Si cualquier otro candidato nos hubiera invitado, también habríamos aceptado. Kast fue el primero que nos contrató y nosotros tocamos por dinero”.
