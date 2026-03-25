Cancelan concierto de Andrea Bocelli en Chile a menos de un mes del show

Menos de un mes antes de lo esperado, el regreso de Andrea Bocelli a Chile se derrumbó de manera sorpresiva. El concierto del afamado tenor lírico italiano en el Estadio Nacional, agendado para el 20 de abril tras su exitoso paso por Viña 2024, ha sido oficialmente cancelado, dejando a miles de fans con entradas en mano y muchas preguntas.

Según explicaron desde comunicaciones de Bizarro, la decisión se tomó “debido a imprevistos fuera del control del artista y Bizarro”. Una explicación que, para algunos, suena demasiado genérica y deja espacio para todo tipo de especulaciones sobre lo que realmente motivó la cancelación.

“Esperamos pronto encontrar una nueva fecha que funcione operacionalmente para llevar acabo el concierto en el futuro cercano”, añadieron, dejando la puerta abierta a una posible reprogramación, aunque sin fecha concreta.

La noticia había sido adelantada por Radio Imagina, que además alertó que el evento desapareció de todas las plataformas digitales: ya no aparece en el sitio oficial de la ticketera ni en las redes sociales vinculadas al espectáculo, aumentando el desconcierto entre los fanáticos.

Devolución de dinero

Desde la ticketera PuntoTicket confirmaron que se iniciará el proceso de devolución total del dinero, incluyendo el cargo por servicio. El trámite comenzará de forma inmediata y podría tardar hasta 15 días hábiles en completarse.

Sin embargo, precisaron que este plazo “podría extenderse dependiendo del medio de pago utilizado y de los tiempos de procesamiento de cada entidad bancaria”, lo que genera incertidumbre adicional para quienes ya habían planificado su asistencia.

El escenario es claro: la cancelación de Bocelli sacude el calendario de espectáculos y deja un sabor amargo para los fanáticos que esperaban ver al tenor en vivo.

PURANOTICIA