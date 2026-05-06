Canales asociados en Anatel demandan a Google en el TDLC por abuso de posición dominante

Los miembros de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) -Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, TV+ y La Red- informaron la presentación de una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Google.

El requerimiento apunta directamente a la firma tecnológica por un presunto abuso de posición dominante. Específicamente, los canales chilenos denuncian irregularidades tanto en la industria de la publicidad digital como en los mercados que se derivan de los motores de búsqueda.

Desde la asociación advirtieron sobre los graves efectos de esta situación, argumentando que "cuando los medios de comunicación pierden ingresos por prácticas anticompetitivas, las consecuencias no son solo financieras: se reducen los equipos periodísticos, se achica la cobertura regional, se debilita la fiscalización del poder y la ciudadanía termina con menos y peor información. Este no es solo un problema entre empresas: es una amenaza concreta al pluralismo informativo y, por lo tanto, a la democracia".

Para profundizar en los motivos del libelo, el presidente de Anatel, Pablo Vidal, explicó la dinámica del mercado actual y apuntó que "Google controla el acceso a las audiencias y a la publicidad digital, capturando el valor económico del periodismo que otros producen y financian, sin asumir las responsabilidades que ese rol implica".

Asimismo, la entidad televisiva contextualizó esta arremetida legal detallando que la acción "se enmarca en una tendencia global. Autoridades y medios de comunicación en Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia han acusado y demandado por conductas similares a Google y otras empresas tecnológicas, como Meta. En Chile, esta demanda se suma a las presentadas ante el mismo tribunal por Copesa S.A., Radio Cooperativa y El Mostrador".

La meta final de este proceso es que el TDLC logre acreditar la existencia de prácticas anticompetitivas. De este modo, los demandantes esperan que el organismo aplique sanciones contra Google y, paralelamente, establezca las medidas que resulten necesarias para asegurar una competencia justa dentro del mercado.

(Imagen: Anatel)

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