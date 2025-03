Canal Magdalena serán los encargados de telonear a Suede en Chile

La banda británica Suede se encuentra preparando su arribo a nuestro país, ya que se presentará el próximo 13 de marzo en Movistar Arena, donde interpretarán sus más grandes clásicos como “We Are The Pigs”,“Electricity”, “Positivity”, “She´s In Fashion”, “Trash”, entre muchos otros.

Ahora, se dio a conocer quienes serán los afortunados de acompañar a la agrupación en la ante sala de su espectáculo, confirmando desde la producción que la banda nacional Canal Magdalena será finalmente la encargada de abrir el show.

Con hits como “Enséñame”, “Yo soy el ángel”, “Summer Loser Boy” y “Todo ha cambiado”, entre otros, los liderados por Cristián Arroyo deberán entretener al público en el recinto antes del turno de Suede, cuyas entradas aún se encuentran disponibles a través de la plataforma de PuntoTicket.

