Canal 13 se habría metido por los palos para quedarse con el Festival del Huaso de Olmué

Una serie de cambios vivirá el Festival del Huaso de Olmué a partir del 2027; esto, ya que se confirmó que Televisión Nacional (TVN) dejará de ser el canal que lo transmitirá.

Y si bien, en días previos se indicó que Chilevisión, en alianza con la productora Bizarro, tendría prácticamente abrochada la licitación, esto podría cambiar.

Según consigna TV En Serio, Canal 13 también tiene serias posibilidades de quedarse con el prestigioso certamen que se realiza cada verano en la región de Valparaíso.

Si bien, las bases sugerían un máximo de $6.000 millones para adjudicarse el contrato del festival, la estación de Luksic habría ofrecido $8.000 millones.

Esta millonaria tendría como objetivo quedarse con el certamen por los próximos cinco años, asegurando un vínculo contractual hasta el año 2032.

Y aunque por más que aseguren que la carrera ya está prácticamente ganada por CHV/Bizarro, lo cierto es que todo se resolverá el 30 de abril próximo.

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