Canal 13 prepara un nuevo reality para 2026 y trae de vuelta los encierros a Chile

Canal 13 decidió jugarse el todo por el todo con los realities. Desde que en 2023 revivió el formato de encierro, la señal volvió a instalarse en la pelea grande del rating gracias a producciones encabezadas por Sergio Lagos y Karla Constant.

El fenómeno más reciente, Mundos Opuestos 3, no solo confirmó la estrategia, sino que se transformó en lo más visto de la televisión durante el último año, liderando cómodamente su franja horaria.

Y lejos de conformarse, para 2026, Canal 13 ya prepara un nuevo reality con la intención de seguir dominando la pantalla y mantener cautivo a un público que volvió a engancharse con la fórmula del encierro.

¿Qué se viene ahora?

El próximo proyecto mantendrá a la dupla de Sergio Lagos y Karla Constant al mando, pero traerá un giro que no pasó desapercibido. El reality vuelve a suelo chileno. Esta vez, las grabaciones se realizarán en Calera de Tango, dejando atrás las locaciones en Perú que marcaron las últimas tres producciones.

La nueva apuesta promete ir un paso más allá de lo visto desde Tierra Brava. Se trata de un formato completamente original, desarrollado por el propio Canal 13, donde la convivencia y la competencia subirán de nivel.

El eje estará puesto en cuatro equipos, cada uno liderado por un famoso, mientras que el resto de los participantes serán rostros desconocidos, elegidos mediante un casting abierto para personas entre 18 y 50 años.

Desde la producción ya adelantan que la idea es golpear fuerte y renovar el género. “Estamos felices con la nueva idea que estamos trabajando. Estamos seguros que el público se va a identificar con muchos de los problemas que van a enfrentar los participantes. Habrá más competencias que nunca e historias que conectarán con el público, además de un formato original que intentará hacer que los participantes se enfrenten a desafíos nuevos, insospechados, pero cotidianos”, aseguró Marcos Gorbán, productor ejecutivo del nuevo espacio.

